"ديكورات" شبابية في غرف نوم 3 نجمات

تبرز لمسات شبابية في "ديكورات" منازل شهيرات الغرب، خصوصاً في غرف نومهن النابضة بالحيوية!

"سيدتي. نت" يجول بك على غرف نوم 3 نجمات عالميات، لتستوحي أفكاراً تساعدك في اختيار "ديكورات" منزلك.

1. بريتني سبيرز Britney Spears

في شقّتها الواقعة في مدينة "نيويورك"، تلفت جدران غرفة النوم الرئيسة باللون الأسود، على الرغم من أن معظم مصمّمي الديكور يحذرون من طلاء جدران غرف النوم بألوان داكنة، فضلاً عن تسلّل الأحمر بخجل إلى المساحة.

2. كايت بلانشيت Cate Blanchett

في قصرها الواقع في العاصمة "سيدني"، تحكم الأناقة عناصر غرفة النوم الرئيسة التي تمتد على مساحة مستطيلة. كما تهيمن عليها الألوان الشتوية الداكنة. وتنقسم الغرفة إلى قسمين: الأول مخصص للنوم، فيما يبدو الثاني معدّاً لغرض الوجبات الخفيفة.

3. كايت موس Kate Moss

يطبع الطراز المعاصر غرفة النوم الرئيسة الخاصة بكايت موس، في منزلها الواقع في قلب منطقة "كوتسوولدز" في جنوب وسط "انجلترا". تتمثل "الديكورات" في دمج قطع المرايا في تصميم السرير، فيما يفترش "الموكيت" الأرضية، بصورة تنسجم مع مفرش السرير. وللاكسسوارات دور بارز من خلال الوسائد واللوحات.