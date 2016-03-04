أخبار عاجلة

وزير التعليم العالي يفتتح كلية طب الأسنان بجامعة النهضة -
الحشائش الضارة قنبلة موقوتة بـمعبد الكرنك و"الآثار" السبب قلة الموارد -
بالصور .. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة -
مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية -
منع التخييم في "محمية أبو جالوم".. ومصدر أمني: إجراءات تنظيمية فقط -
تأجيل نظر طعن وزير الخارجية على حكم تجديد جواز سفر أيمن نور لـ27 مايو -
تأجيل محاكمة 739 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة" لـ 9 مايو -
قائد شرطة السويد "مقتنع" باعتقال المتهم الحقيقي في هجوم ستوكهولم -
فيديو| وزير الصناعة: أراض «مجانا» للمستثمرين في الصعيد -
بسبب 18 مليون دولار.. مصر توقف إمداد ليبيا بالكهرباء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

"ديكورات" شبابية في غرف نوم 3 نجمات

Google+ Print

الجمعة 04-03-2016 18:03

تبرز لمسات شبابية في "ديكورات" منازل شهيرات الغرب، خصوصاً في غرف نومهن النابضة بالحيوية!
"سيدتي. نت" يجول بك على غرف نوم 3 نجمات عالميات، لتستوحي أفكاراً تساعدك في اختيار "ديكورات" منزلك.

1. بريتني سبيرز Britney Spears
في شقّتها الواقعة في مدينة "نيويورك"، تلفت جدران غرفة النوم الرئيسة باللون الأسود، على الرغم من أن معظم مصمّمي الديكور يحذرون من طلاء جدران غرف النوم بألوان داكنة، فضلاً عن تسلّل الأحمر بخجل إلى المساحة.

2. كايت بلانشيت Cate Blanchett
في قصرها الواقع في العاصمة "سيدني"، تحكم الأناقة عناصر غرفة النوم الرئيسة التي تمتد على مساحة مستطيلة. كما تهيمن عليها الألوان الشتوية الداكنة. وتنقسم الغرفة إلى قسمين: الأول مخصص للنوم، فيما يبدو الثاني معدّاً لغرض الوجبات الخفيفة.

3. كايت موس Kate Moss
يطبع الطراز المعاصر غرفة النوم الرئيسة الخاصة بكايت موس، في منزلها الواقع في قلب منطقة "كوتسوولدز" في جنوب وسط "انجلترا". تتمثل "الديكورات" في دمج قطع المرايا في تصميم السرير، فيما يفترش "الموكيت" الأرضية، بصورة تنسجم مع مفرش السرير. وللاكسسوارات دور بارز من خلال الوسائد واللوحات.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي