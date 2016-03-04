انتهاء فعاليات قافلة "نبذ العنف والفكر المتطرف" بمدارس رفح

أعلن مركز إعلام رفح بشمال سيناء، الانتهاء من تنفيذ قافلة اجتماعية بمدارس رفح حول الوسطية والاعتدال ونبذ العنف والفكر المتطرف وترسيخ قيم المواطنة الصالحة والولاء والانتماء لعدد من المدارس الإعدادية والثانوية برفح.

وحاضر فى القافلة الشيخ عرفان كمال عرفان وكيل إدارة أوقاف رفح وعبد الفتاح الإمام مدير مركز إعلام رفح النموذجى وبحضور وفاء عبد العزيز رئيس قسم التربية الاجتماعية بإدارة رفح التعليمية وتحت إشراف سلمى أبو شيخة مدير الإدارة التعليمية برفح.

وتحدث فى اللقاء الذى عقد بمدرسة رفح الثانوية الصناعية، السيد زين الأخصائى الاجتماعى موضحاً أهداف اللقاء بينما تناول الشيخ عرفان كمال موضوع الوسطية والاعتدال ونبذ العنف والفكر المتطرف، وقال إن الإسلام دين وسط ينبذ العنف والإرهاب ويدعو إلى التسامح والسلام ومايحدث الآن فى سيناء ليس من الإسلام.

فيما أكد عبد الفتاح الإمام مدير مركز إعلام رفح أهمية المواطنة الصالحة والولاء والانتماء، وبدأ بعمل عصف ذهنى للطلبة والطالبات المشاركين فى اللقاء حول معانى الوطن والمواطن والوطنية، وتحدث عن المواطنة وعناصرها ومقوماتها مؤكدا أن المواطنة تقوم على العدل والمساواة والحرية والولاء والانتماء والحقوق والواجبات، وحث الطلبة على قيام كل فرد بدوره وإبداء رأيه بحرية دون خوف عبر المنابر المتاحة له.

إعلام رفح ينظم ندوة بعنوان "الحفاظ على البيئة"

>

انطلاق حملة نظافة لأحياء رفح بمشاركة مجلس المدينة والإعلام والأوقاف

>

مركز إعلام رفح ينظم ندوة حول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

>

>