«كيري» يجتمع مع مبعوث الأمم المتحدة بشأن ليبيا ويجدد الدعم لحكومة وحدة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية، جون كيري، إجتمع امس، مع مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة بشأن ليبيا لمناقشة مساعي لدعم حكومة ليبية موحدة.

ونقل بيان للوزارة عن كيري، قوله إن واشنطن ستواصل مساندة رئيس الوزراء فايز السراج وحكومة الوفاق الوطني قبل إجتماع في تونس الاسبوع القادم لمناقشة سبل ترسيخها في العاصمة طرابلس.

وقال البيان إن كيري “عبر عن قلقه من أنه على الرغم من جهود غالبية الزعماء الليبيين لترسيخ هذه الحكومة إلا أن مجموعة من المعرقلين منعت تصويتا رسميا كان سيصادق على مجلس الوزراء”.

ويصر دبلوماسيون غربيون على أن الخيار الوحيد لتوحيد ليبيا وهزيمة التشددد يكمن في خطة لانتقال سياسي تفاوضت عليها الأمم المتحدة ووقعت في ديسمبر كانون الاول بدعم ليبي محدود.

لكنهم يشعرون بضيق متزايد بعد أن رفض مجلس النواب الذي مقره شرق ليبيا حكومة وحدة مقترحة وفشل مرارا في الاقتراع على تشكيلة معدلة.

وأبلغ كوبلر مجلس الامن التابع للامم المتحدة هذا الاسبوع أن ليبيا “تحتاج إلى السير قدما الان أو التعرض لخطر الانقسام والانهيار”.