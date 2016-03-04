بدء توافد الصحفيين لحضور الجمعية العمومية العادية للنقابة لمناقشة الأجور والحريات (صور)

بدء، صباح اليوم الجمعة، توافد الصحفيين لتسجيل الحضور فى الجمعية العمومية العادية التي دعا لها مجلس النقابة لمناقشة قضايا الأجور وعلاقات العمل والحريات، واعتماد الميزانية العمومية وتقرير المجلس عن العام الماضي، والتصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2015، ومناقشة التعديلات على لائحة القيدوايضا قضية الصحفيين المعتقلين. وكان الصحفيون المعتصمون بنقابة الصحفيين، قررو تعليق اعتصامهم حتى انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وكان أبرز المعتصمين هم خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، ومحمود كامل عضو مجلس النقابة، وزملاء آخرين، حيث نظموا اعتصاما داخل مقر النقابة للمطالبة بتحسين الأوضاع الخاصة بالزملاء المحبوسين في سجن العقرب.

المراسل – عمر جمال