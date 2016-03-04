لافروف: الهدنة الحالية فى سوريا دائمة ولا شروط مسبقة لها

> أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم /الجمعة/ أن الهدنة فى سوريا تحمل طابعا دائما، ولا يوجد أى جدول زمنى أو شروط مسبقة لها.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن لافروف قوله - على هامش اجتماع "رباعية النورماندي" فى باريس "إن وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتحريك العملية السياسية الشاملة لجميع الأطراف السورية يجب أن تجرى بالتوازي"، مشيرا إلى عدم وجود أى شروط مسبقة.

وأكد أن الهدنة الحالية فى سوريا هى الخطوة الأولى لوقف إطلاق النار فى البلاد بالكامل.

ورجح لافروف إجراء مباحثات مباشرة بين دمشق والمعارضة السورية أثناء الجولة الجديدة من المباحثات السورية، مضيفا أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دى ميستورا سيعقد، فى 9 مارس، اجتماعا لجهات سورية سيمهد الطريق للمفاوضات السورية، موضحا أن هذه العملية ستشارك فيها عدة جماعات من المعارضة السورية.

وأضاف "فى البداية سيجرى ذلك بشكل منفصل، وستجرى اتصالات بين الأمم المتحدة ومختلف المعارضين وممثلى الحكومة، وآمل أنهم سيجتمعون بعد ذلك فى غرفة واحدة".

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