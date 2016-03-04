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200 فلسطينى يغادرون غزة لأداء الصلاة فى الأقصى

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200 فلسطينى يغادرون غزة لأداء الصلاة فى الأقصى 200 فلسطينى يغادرون غزة لأداء الصلاة فى الأقصى

>توجه قرابة مائتى فلسطينى من قطاع غزة صباح اليوم /الجمعة/ إلى القدس المحتلة عبر معبر "إيرز" (بيت حانون) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية لأداء صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى المبارك .

وقالت مصادر فى الارتباط الفلسطينى إن 200 مواطن تفوق أعمارهم الـ 60 عاما غادروا غزة لأداء الصلاة فى المسجد الأقصى عبر معبر بيت حانون "إيرز" الذى يعمل بشكل جزئى اليوم .

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلى سمحت بعد الحرب على غزة فى صيف 2014 لسكان القطاع من كبار السن بالتوجه إلى القدس لأداء صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى والعودة فى نفس اليوم.

ويعمل معبر "ايرز" المخصص لعبور الأفراد بشكل جزئى اليوم الجمعة للحالات الإنسانية فقط وتغلقه سلطات الاحتلال غدا السبت.
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مصر 365