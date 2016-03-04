ربنا يديك الصحة.. 7 نصائح تحميك من الأمراض حتى آخر العمر

قدم الموقع الأمريكى "wikihow"، فى تقرير نشره مؤخرًا عدد من النصائح تجعل الإنسان بصحة جيدة، وتحميه من الأمراض حتى يفارق الحياة وهى:

1- تجنب الإفراط فى تناول الطعام:

> الافراط فى تناول الطعام لا يؤدى فقط لزيادة الوزن، لكن ينتج عنه الكثير من المشاكل كعسر الهضم وحرقة المعدة، ولذا يجب تناول كميات مناسبة لجسمك.

>2- الحد من الأطعمة الدهنية:

>الأطعمة الدهنية والوجبات السريعة، تضر الجسم بشكل كبير.

>3-الإقلاع عن التدخين والكحول:

>الكحول يضر الجسم ويؤدى لإصابته بالكثير من الأمراض، وإذا كان الإقلاع عن التدخين ليس سهلاً، يمكن الاستعانة بمنتجات مساعدة فى التخلص منه كمضغ اللبان مثلاً.

4 - ممارسة التمرينات الرياضية:

>ممارسة الرياضة 3 مرات يوميًا مع الاستماع للموسيقى يجعل الصحة أفضل.

>5 - تناول الكثير من الفاكهة:

> الفاكهة تساعد على سهولة الهضم، وتقلل من الدهون فى الجسم.

>6 - كن سعيدًا:

>الضحك أفضل دواء للإنسان، والتفكير فى الأشياء السعيدة يحسن الصحة، لذا يجب الابتعاد عن المتشائمين لأنهم يشكلون ضررًا على الصحة.

>7 - الفحص الطبى كل عام:

>الفحص الطبى للكشف عن الأمراض فى مرحلة مبكرة من العمر قد ينقذ حياة الإنسان.

- 5 عادات صحية يجب فعلها يوميا

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- 4 عادات صحية تستغرق وقتا ضئيلا.. اعرفها واحرص على تنفيذها

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