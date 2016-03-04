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ربنا يديك الصحة.. 7 نصائح تحميك من الأمراض حتى آخر العمر

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ربنا يديك الصحة.. 7 نصائح تحميك من الأمراض حتى آخر العمر ربنا يديك الصحة.. 7 نصائح تحميك من الأمراض حتى آخر العمر
قدم الموقع الأمريكى "wikihow"، فى تقرير نشره مؤخرًا عدد من النصائح تجعل الإنسان بصحة جيدة، وتحميه من الأمراض حتى يفارق الحياة وهى:

1- تجنب الإفراط فى تناول الطعام:
> الافراط فى تناول الطعام لا يؤدى فقط لزيادة الوزن، لكن ينتج عنه الكثير من المشاكل كعسر الهضم وحرقة المعدة، ولذا يجب تناول كميات مناسبة لجسمك.
>2- الحد من الأطعمة الدهنية:
>الأطعمة الدهنية والوجبات السريعة، تضر الجسم بشكل كبير.
>3-الإقلاع عن التدخين والكحول:
>الكحول يضر الجسم ويؤدى لإصابته بالكثير من الأمراض، وإذا كان الإقلاع عن التدخين ليس سهلاً، يمكن الاستعانة بمنتجات مساعدة فى التخلص منه كمضغ اللبان مثلاً.

4 - ممارسة التمرينات الرياضية:
>ممارسة الرياضة 3 مرات يوميًا مع الاستماع للموسيقى يجعل الصحة أفضل.
>5 - تناول الكثير من الفاكهة:
> الفاكهة تساعد على سهولة الهضم، وتقلل من فى الجسم.
>6 - كن سعيدًا:
>الضحك أفضل دواء للإنسان، والتفكير فى الأشياء السعيدة يحسن الصحة، لذا يجب الابتعاد عن المتشائمين لأنهم يشكلون ضررًا على الصحة.
>7 - الفحص الطبى كل عام:
>الفحص الطبى للكشف عن الأمراض فى مرحلة مبكرة من العمر قد ينقذ حياة الإنسان.


>- 5 عادات صحية يجب فعلها يوميا
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- 4 عادات صحية تستغرق وقتا ضئيلا.. اعرفها واحرص على تنفيذها
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