الحكومة البريطانية ترفض نداءات بتطعيم كل الأطفال من التهاب السحايا

رفضت الحكومة البريطانية منح جميع الأطفال تطعيما ضد التهاب السحايا "بى"، مشيرة إلى تكلفة هذا الأمر على هيئة الصحة الوطنية، رغم توقيع مئات الآلاف على عريضة تطالب بذلك الأمر.

ووقع أكثر من 816 ألف شخص على عريضة تدعو إلى منح التطعيم إلى جميع الأطفال، وألا يقتصر الأمر على الأطفال المولودين حديثا.

ولكن وزارة الصحة البريطانية ذكرت فى ردها على العريضة، أن الأولية هى لتطعيم الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب السحايا "بى"، مشيرة إلى أن ذلك الأمر يأتى التزاما بتعليمات اللجنة المشتركة للتطعيم، التى تقدم المشورة للحكومة بشأن فعالية تكلفة اللقاحات.

وأكدت فى بيان لها أن "أن ميزانية هيئة الصحة الوطنية مورد محدود. ولذا فمن الضرورى الالتزام بتوصيات اللجنة بشأن فعالية التكلفة".

كانت العريضة على موقع البرلمان قد ذكرت أن "جميع الأطفال معرضين لهذه العدوى الرهيبة، ورغم ذلك فإن خطة الحكومة هى تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين إلى 5 أشهر. وهناك حاجة إلى برنامج لتطعيم كل الأطفال حتى 11 عاما".

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