بالصور.. وزير الزراعة يبحث مع ممثل "فاو" دعم المنظمة لمشروع 1.5 مليون فدان

بحث الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مع الدكتور عبد السلام ولد أحمد المدير العام والممثل الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة "فاو"، دعم المنظمة لمشروع المليون ونصف المليون فدان، من خلال بعثة المنظمة الأغذية والزراعة والتى من المقرر أن تزور مصر الأسبوع المقبل.

من جانبه قال وزير الزراعة، إن البعثة ستضم عدداً من الخبراء فى إدارات المياه والأراضى والأسماك والمصايد السمكية والموارد الطبيعية بالمنظمة، ويرأسها بسكوالى ستيدوتو نائب الممثل الإقليمى للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وممثل المنظمة فى مصر.

وأضاف وزير الزراعة، أن البعثة ستضع إطارًا للمساعدات التى يمكن تقديمها للمشروع فى مجالات التوسع فى استخدام المياه الجوفية، خاصة الخزان الرملى النوبى، التقنيات الحديثة للرى، إمكانية إقامة مزارع للاستزراع السمكى وتعزيز إنتاجية الأسماك، فضلاً عن تكثيف استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة وخاصة الطاقة الشمسية فى مجالات الزراعة.