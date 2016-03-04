سمير محمود عثمان حكما للأهلي ومصر للمقاصة

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الأهلي ومصر للمقاصة للحكم الدولي سمير محمود عثمان.

ويستضيف الأهلي متصدر المسابقة فريق المقاصة يوم السبت على استاد برج العرب في الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الـ21 من البطولة.

وأدار عثمان مباراة وحيدة لطرفي المباراة هذا الموسم تعادل فيها الأهلي سلبيا مع وادي دجلة.

بينما خسر الأهلي معه الموسم الماضي أمام الاتحاد السكندري 4-1 وفاز على الداخلية (1-صفر) وبتروجيت (2-1).

وأدار عثمان للمقاصة مباراة واحدة الموسم الماضي خسر فيها 3-1 أمام الزمالك في الدور الأول.