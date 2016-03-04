بدء التسجيل فى "عمومية الصحفيين" لمناقشة قضايا الحريات والأجور

بدأ أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، صباح اليوم الجمعة، فى تسجيل أسمائهم بكشوف الحضور، وذلك لمناقشة قضايا المهنة؛ وعلى رأسها قضايا الحريات والأجور، وإقرار الميزانية العمومية.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد دعا الأعضاء المقيدين بجدول المشتغلين للاشتراك فى الجمعية العمومية وأرسل خطابات بالدعوة لهم تضم تقرير المجلس والميزانية العمومية بالبريد المسجل على عناوين الزملاء المعتمدة بالنقابة، كما شملت دعوة الجمعية العمومية؛ أسطوانة مدمجة وتقرير مجلس النقابة فى الفترة من مارس ٢٠١٥ إلى مارس ٢٠١٦ وكلمة للنقيب يحيى قلاش وأخرى للسكرتير العام، وملحقًا خاصًا بالصور عن الكاتب الصحفى الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، فضلاً عن الميزانية العمومية للنقابة لعام ٢٠١٥ والموازنة التقديرية لعام ٢٠١٦، وتقرير اللجان وصندوق التكافل ولجنتى التحقيق والتأديب.

>

- اليوم.. نقابة الصحفيين تعقد جمعيتها العمومية لمناقشة قضايا الحريات والأجور

>