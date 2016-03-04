100 ألف شخص يوقعون عريضة تطالب بالقبض على بيل كلينتون لخرق قانون الانتخابات

وقع نحو 100 ألف شخص عريضة على شبكة الإنترنت تطالب بإلقاء القبض على الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون لانتهاك قانون الانتخابات في ولاية ماساتشوستس خلال الثلاثاء الكبير عندما روج لحملة زوجته هيلاري كلينتون بالقرب – أو حتى داخل – أماكن الاقتراع.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، اليوم /الجمعة/ أن التحرك دشنه أنصار بيرني ساندرز الذي اتهم بيل كلينتون بالتجول والدعاية لزوجته في حدود 150 قدما من موقع انتخابي في نيوبدفورد وداخل مواقع أخرى في نيوتون وحي وست روكسبري في بوسطن .

وجاء في العريضة الإلكترونية، أن “هذه مطالبة بإلقاء القبض فورا على الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون بسبب الانتهاك الواضح والمقصود والفاضح لقوانين الانتخابات لتغيير مسار انتخابات بشكل كبير. ولن يكون الأمر أكثر وضوحا في قوانين مثلما هو الحال في القوانين العمة لماساتشوستس”.

وأضافت العريضة “على الرغم من أن المتحدث باسم بيل كلينتون نفى دخوله إلى مكان الاقتراع، إلا أن الصور والفيديو يظهره وهو يحيي العاملين في الانتخابات بالداخل ويتحدث معهم”.

كما تمت الإشارة في العريضة إلى أن “بيل كلينتون لا يصوت في ماساتشوستس وليس لديه نشاط آخر في مركز للاقتراع بيوم الانتخابات سوى الترويج لزوجته”.

وأوضح أنصار ساندرز أن هناك صورا تثبت انتهاك الرئيس الأسبق للقانوه عن طريق حضور تجمع انتخابي خارج أحد أماكن الاقتراع في نيوبدفور ودخول مراكز الاقتراع في منطقتين أخريين.

يذكر أن هيلاري كلينتون تغلبت بفارق ضئيل على ساندرز في ماساتشوستس يوم الثلاثاء الماضي بنسبة 50% مقابل 49%.