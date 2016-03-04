بالصور.. تعديات بالردم على مياه النيل أمام مبنى تفتيش حماية النهر فى أسوان

تشهد منطقة البيارة بمركز كوم أمبو فى محافظة أسوان تعدى مجموعة من المواطنين على نهر النيل عن طريق ردم مجرى المياه بالرمال، فى محاولة لزيادة الرقعة الزراعية لمنطقة التعدى.

وأكد شهود عيان لـ"اليوم السابع"، أن هؤلاء الأشخاص المتعدين بدأوا أعمال الردم منذ حوالى أسبوع تقريباً، عن طريق تجميع أكوام من الرمال وإلقائها فى مياه النيل، ما يساعدهم فى تحقيق هدفهم بزيادة الرقعة الزراعية لمنطقة التعدى، إلا أنها فى نفس الوقت تقلل من مساحة مجرى النيل.

وأضاف الشهود أن الكارثة تكمن فى المنطقة التى يحاول فيها هؤلاء المتعدين ردم مياه النيل، والتى تعد مواجهة لمبنى تفتيش حماية النيل بالبر الغربى، دون تحرك من المسئولين تجاه الأزمة.

وناشد مجموعة من أهالى مركز كوم أمبو بأسوان الدكتور حسام مغازى، وزير الرى والموارد المائية، واللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، سرعة التدخل لإنقاذ نهر النيل، باعتباره شريان الحياة فى مصر، ومحاسبة هؤلاء المتعدين الذين لا يبالون بجهود كل المصريين فى أزمة سد النهضة للحفاظ على مياه النيل.

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