"مرور القاهرة": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر يومين لإصلاح فواصل معدنية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى، مدير الإدارة، بدء أعمال إحلال وتجديد فواصل أعلى كوبرى أكتوبر لمدة يومين، ما يستلزم إغلاق جزئى للكوبرى.

وأكد مصدر أمنى، أن تلك الأعمال تبدأ من، اليوم الجمعة 4 مارس حتى غدا السبت 5 مارس، بالعمل فى الحارة المرورية اليسرى وغلقها بالكامل، وترك الحارة اليمنى لحركة السيارات يوميا، وتكون الأعمال ليلا ونهارا، وذلك أعلى قسم الأزبكية حتى منزل الشهيد عبد المنعم رياض.

وأضاف المصدر لــــ"اليوم السابع"، أن تلك الأعمال تنتهى فى الساعة السادسة صباحا، وقد وجه اللواء علاء الديجوى، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتكثيف الخدمات المرورية فى المنطقة لمواجهة أى كثافات مرورية تنتج عن أعمال الإصلاحات.

كما وجه "الديجوى" بوضع العلامات والخدمات الإرشادية وتعزيز الخدمات المرورية بالمنطقة لضمان انتظام الحركة وتحقيق السيولة المرورية.

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