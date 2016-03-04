وزيرة التضامن: ضبط 51 من سائقى الحافلات المدرسية يتعاطون المخدرات

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تبين تعاطى 51 سائقا للمواد المخدرة، وذلك خلال حملة لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسية.

وأوضحت الوزارة أنه بالكشف على 704 سائقا فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ، خلال أول أسبوع عمل للجنة فى الفصل الدراسى الثانى، تبين تعاطى 51 سائقا للمواد المخدرة فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بنسبة 7.2% من إجمالى من تم الكشف عليهم.

وأضافت غادة والى فى تصريحات اليوم، أن اللجنة قامت بالكشف على 160سائق فى محافظة القاهرة، وجاءت نتيجة الكشف عن وجود 14 حالة إيجابية منهم9 حالات تعاطى ترامادول و4حشيش، وحالة تعاطى متعدد "حشيش وترامادول".

وأضافت أنه تم الكشف على 199 سائقا فى محافظة الجيزة، وتبين وجود 29 حالة إيجابية منها 11 حالة تعاطى حشيش و6 ترامادول و 4 تعاطى متعدد "حشيش وترامادول" وحالة تعاطى حشيش وهيروين، وتمت إحالتهم للنيابة، إضافة إلى الكشف على 345 سائقا بمحافظة القليوبية، وتبين تعاطى 8 حالات للمخدرات منها 6 ترامادول وحالة تعاطى متعدد " حشيش وترامادول " وحالة تعاطى منشطات.

وأوضحت "غادة والى"، أنه سيتم الكشف على السائقين جنائيا بالتنسيق مع أقسام الشرطة بعد اكتشاف وجود بعض السائقين الذين يعملون فى المدارس وعليهم أحكام قضائية منها حالات سرقة بالإكراه والنصب وقضايا شيكات بدون رصيد ودهس مواطنين ، حيث يتواجد أحد ضباط أقسام الشرطة مع لجنة الكشف على السائقين للحصول على البيانات والتأكد من عدم وجود أحكام على السائقين، خاصة فى ظل تعاقد بعض المدارس مع شركات خاصة للاستعانة بالسائقين لاستقلال الطلاب وعدم تحققهم من الصحف الجنائية لهم ،لافته إلى أنه تم تسليم بعض السائقين المطلوبين فى قضايا سرقة ونصب لأقسام الشرطة.

وأضافت غادة والى ، أن الخط الساخن "08002200022" الخاص بتلقى شكاوى الأهالى والأسر بشأن اشتباههم فى تعاطى سائقى أتوبيسات المدارس للمخدرات ، يواصل استقبال المكالمات للتعامل مع أى سائق يثبت تعاطيه للمخدرات.

ولفتت إلى أن حملات الكشف العشوائى على سائقى حافلات المدارس ستظل مستمرة، وذلك للتأكد من عدم تعاطى السائقين للمخدرات، وأن ذلك يأتى فى إطار توجيهات مجلس الوزراء منذ العام الماضى، بضرورة تكثيف حملات الكشف على المخدرات بين سائقى حافلات المدارس، لحماية الأطفال من الحوادث.

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الحكومة تواجه المخدرات بتكثيف الحملات على سائقى المدارس..عروض مسرحية بالجامعات لإظهار السلبيات..دعم صناع الدراما للابتعاد عن مشاهد التدخين.. و"التضامن": انخفاض معدل سائقى الطرق السريعة المتعاطين لـ18%