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الانتهاء من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الاثنين المقبل

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الانتهاء من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الاثنين المقبل الانتهاء من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الاثنين المقبل
قررت هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، عقد جلسات البرلمان يومى الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل؛ للانتهاء من المواد المتبقية من مشروع اللائحة.

وتضمن جدول أعمال الجلسات، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه؛ تقسيم المواد المتبقية من مشروع اللائحة، وهى من المواد من (301 إلى 440) على مدار 3 جلسات فقط، على أن يعقد فى يوم الأحد المقبل جلستين، أما يوم الاثنين فتضمن الجدول جلسة واحدة فقط.

وقد تضمن الجدول عرض المواد من (301 : 360) فى الجلسة الصباحية من يوم الأحد، والمقرر عقدها فى الساعة الحادية عشر صباحا، أما الجلسة المسائية والمقرر عقدها فى الرابعة عصر، فسيتم مناقشة المواد من (361-400).

أما يوم الاثنين، فمن المقرر أن يعقد المجلس جلسة صباحية فقط تعرض المواد من (401 - حتى الانتهاء من مواد مشروع اللائحة)، ومن المتوقع أن تشهد هذه الجلسة عرض المواد التى قد تم تأجيلها فى الجلسات السابقة، بعد أن تسببت فى نشوب خلافات بين النواب.

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