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مصرع شخص وإصابة 17 آخرين من فرقة شعبية فى حادث تصادم بالبحيرة

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مصرع شخص وإصابة 17 آخرين من فرقة شعبية فى حادث تصادم بالبحيرة مصرع شخص وإصابة 17 آخرين من فرقة شعبية فى حادث تصادم بالبحيرة
لقى شخص مصرعه، وأصيب 17 آخرين من فرقه مطرب شعبى، إثر وقوع حادث تصادم بالطريق الدولى "كفر الدوار - الإسكندرية" دائرة مركز كفر الدوار بالبحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من العميد حازم عزت رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الدوار، يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس أسفل كوبرى 45 .

انتقل لمكان البلاغ المقدم أحمد سمير والنقيب أحمد البرعى معاونى مباحث مركز كفر الدوار، وبالفحص تبين وقوع حادث أتوبيس يقل فرقة شعبية بالمكان المشار إليه.

أسفر الحادث عن مصرع "محمود محمد" 40 سنة، مقيم الزيتون القاهرة، وإصابة 17 آخرين تم نقل 2 منهم فى حالة حرجة إلى مستشفى كفر الدوار العام، وهم كلا من "أيمن عبد المقصود" 55 سنة ، وأحمد حسن أحمد" 50 سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى الجامعة بالإسكندرية لتلقى العلاج، وجارى تحرير محضر بالواقعة.


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