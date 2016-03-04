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"مكافحة المخدرات" تضبط ربع مليون قرص مخدر و250 شجرة قنب خلال 24 ساعة

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"مكافحة المخدرات" تضبط ربع مليون قرص مخدر و250 شجرة قنب خلال 24 ساعة "مكافحة المخدرات" تضبط ربع مليون قرص مخدر و250 شجرة قنب خلال 24 ساعة
وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة لملاحقة مرتكبى جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت الحملات الأمنية، خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء أحمد الخولى مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع مديريات أمن (الدقهلية، الإسكندرية، القاهرة، الجيزة، قنا، مطروح )، وقطاع مصلحة الأمن العام خلال الـ24ساعة الأخيرة، عن ضبط (450 جراما من مخدر الحشيش، و125 جراما من مخدر الهيروين، و250 شجرة من نبات القنب المخدر، و 232584 قرصا مخدرا).

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