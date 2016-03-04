اتحاد طلاب المدارس يضع مقترحًا لجدول امتحانات الثانوية العامة

بدأ اتحاد طلاب مدارس مصر فى وضع تصور ومقترحات جدول امتحانات الثانوية العامة، والتى تبدأ فى 4 يونيو المقبل.

قال الطالب سمير عبد العزيز أمين اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنهم بدأوا فى وضع مقترح وتصور لجدول الامتحانات، بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذى واللجنة العلمية بالاتحاد، موضحًا أنه حتى الآن تلقى 3 مقترحات لجدول الامتحانات لجميع الشعب الأدبى وعلمى علوم وعلمى رياضة.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم ستعلن عن الجدول النهائى لامتحانات الثانوية العامة بنظاميها الحديث والقديم أوائل أبريل المقبل.

- التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2016 بداية إبريل المقبل

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