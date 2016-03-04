طائرات التحالف تقصف تجمعات الميليشيات المسلحة فى نهم وأرحب باليمن

>ذكرت مصادر المقاومة الشعبية فى مديرية نهم شمال شرق محافظة صنعاء ، أن اشتباكات عنيفة جرت بين قوات الجيش اليمنى والمقاومة وميليشيات الحوثيين وصالح فى قرية الحول غرب فرضة نهم مما أوقع قتلى وجرحى فى صفوفهم ، كما شهدت جبهات نهم اشتباكات مستمرة بمختلف الأسلحة .

وأكدت المصادر فى تصريحات اليوم /الجمعة/ - أن عناصر الميليشيات فشلت فى محاولاتها المتعددة لاستعادة المواقع التى فقدوها خلال الأيام الماضية .

يأتى ذلك وسط استمرار طائرات التحالف العربى بقصف مواقع الميليشيات فى مديرية نهم ومديرية أرحب المجاورة لها واستهدفت معسكر الصمع للحرس الجمهورى فى أرحب .. كما استهدفت الطائرات تجمعات المليشيات بوادى شيحان وغرب بران ونقيل بن غيلان وجبل القناصة مما أدى الى وقوع قتلى فى صفوفهم .

ومن ناحية أخرى .. ذكر مركز سبأ الإعلامى التابع للمقاومة أن الاشتباكات العنيفة التى شهدتها مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمال محافظة صنعاء أوقعت خسائر كبيرة فى صفوف الميليشيات خلال اليومين الماضيين ..وأكدت مصادر المقاومة أن نحو 70 من المسلحين قتلوا وجرحوا فى الاشتباكات فيما قتل 4 من عناصر المقاومة والجيش وأصيب 6 آخرون .

وأشارت المصادر إلى وصول تعزيزات للميليشيات فى مواقع سد العكيمى وما حوله بالجوف تضم مدفعية كما وصلت تعزيزات من مديرية الغيل إلى منطقة براقش الأثرية .

وأكدت مصادر المقاومة أن تعزيزات عسكرية تابعة للجيش وصلت إلى جبهة حرض وميدى فى مديرية حجة شمال غرب اليمن استعدادا لمعركة تحرير المديرية الساحلية المجاورة للسعودية .. وتضمنت التعزيزات عربات وآليات عسكرية وكاسحات ألغام حديثة للتغلب على أكبر المشاكل التى تعوق القوات لتحرير المناطق التى لازالت تحت سيطرة الميليشيات .

وفى محافظة تعز .. قتل 9 من عناصر الميليشيات فى الاشتباكات التى جرت طوال أمس على مختلف الجبهات بمدينة تعز وأصيب 13 آخرون فيما قتل أحد عناصر المقاومة وأصيب 7 منهم بالإضافة إلى مقتل 4 مدنيين فى القصف العشوائى على الأحياء السكنية .

وقامت طائرات التحالف العربى بقصف مواقع الميليشيات فى مدينة تعز وتركز القصف على ساحل يختل بالمخا ومنطقة الربيعى غرب المدينة ومعسكر النجدة بالحوبان شرق المدينة .

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