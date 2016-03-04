السيسي يتفقد المنطقة الاقتصادية الحرة وميناء أنشون بكوريا الجنوبية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، هيئة المنطقة الاقتصادية الحرة وميناء أنشون، والتقى بالمسئولين بالمنطقة لبحث سبل التعاون بين منطقة انشون الاقتصادية، وهيئة تنمية محور منطقة قناة السويس، والاستفادة من الخبرة الكورية في هذا المجال.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره لإتاحة الفرصة لزيارة مدينة انشون باعتبارها أحد قلاع الصناعة الكورية، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون بين منطقة انشون الاقتصادية الحرة ومنطقة قناة السويس الاقتصادية الحرة لتكون على أحدث مستوى.

وقال إن منطقة انشون الصناعية تعكس مدى التقدم في التخطيط والتنفيذ لتسهم في تعزيز مكانة كوريا في التجارة والصناعة على مستوى العالم كله. وأكد حرصه أن تسهم الزيارة ومذكرة التفاهم المبرمة في تعزيز التعاون بين المنطقتين الاقتصاديتين في كوريا ومصر.

وبدأ الرئيس السيسي زيارته بكتابة كلمة في دفتر زيارات هيئة منطقة انشون الاقتصادية الحرة . وأعرب عمدة مدينة انشون ميجان بو عن ترحيبه بزيارة الرئيس السيسي للمدينة وللمنطقة الاقتصادية الحرة وتمنياته بأن تسهم هذه الزيارة في تدعيم أواصر التعاون بين كوريا ومصر وكذلك بين المنطقة الاقتصادية في انشون والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس لفتح أفاق جديدة لمستقبل العلاقات بين البلدين. وأشار إلى أنه زار مصر قبل ٧ سنوات وأشاد بالدور الثقافي والحضاري لمصر.

> ونوه بعلاقات التعاون الوثيقة بين كوريا ومصر.

وأشار إلى أن مدينة انشون تعد محركا لنمو الاقتصاد الكوري وتقود صناعات السيارات والتكنولوجيا، ويسعدنا إبرام مذكرة تفاهم للتعاون مع هيئة تنمية منطقة قناة السويس، منوها أيضا باتفاقية الشراكة المبرمة عام ٢٠٠٠ بين مدينة انشون الكورية ومدينة الإسكندرية.

رافق الرئيس السيسي خلال الزيارة وزراء الخارجية والكهرباء والتعاون الدولي والدكتور أحمد درويش رئيس هيئة تنمية منطقة قناة السويس.

أ ش أ