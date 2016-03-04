البورصة المصرية تربح 3 مليارات جنيه وارتفاع جماعي لمؤشراتها خلال أسبوع

حققت البورصة المصرية خلال تعاملات مكاسب بلغت نحو 3 مليارات جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليبلغ الرأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 392.7 مليار جنيه، مقابل 389.7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع السابق، بارتفاع بلغ 0.8%.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث ارتفع مؤشر”إيجي اكس 30″ الرئيسي بنحو 0.17% ليسجل مستوى 6089 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70″ بنحو 0.65% ليغلق عند مستوى 352 نقطة،

كما ارتفع مؤشر”إيجي اكس 100″ الأوسع نطاقا بنحو 61ر0% ليبلغ مستوى 724 نقطة، وبالنسبة لمؤشر “إيجي اكس 20″ متعدد الأوزان فقد سجل انخفاضا بنحو 1.64% ليبلغ مستوى6061 نقطة.

وأضاف التقرير، أن إجمالي قيم التداولات ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع الجاري لتصل إلى 6ر4 مليار جنيه، من خلال تداول 847 مليون ورقة منفذة على 106 آلاف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 8ر2 مليار جنيه من خلال تداول 855 مليون جنيه منفذة على 100 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

وفيما يتعلق ببورصة النيل، بين التقرير أن إجمالي قيم التداولات بلغت 7.9 مليون جنيه، من خلال تداول 5.4 مليون ورقة منفذة على 1551 عملية خلال الأسبوع.

واستحوذت الأسهم على 56.11% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 43.89%.

وأضاف التقرير أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 83.03% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبه 10.09% والعرب على 6.88%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأشار التقرير إلى أن الأجانب غير العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 17.08مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 285.17 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع الحالي، وذلك بعد استبعاد الصفقات.