الأمن العام يضبط 16 ألف هارب من أحكام قضائية و86 قطعة سلاح نارى خلال 24ساعة

وجه اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى.

وتمكنت الحملات الأمنية، خلال 24 ساعة، من ضبط 86 قطعة سلاح نارى، و175 قطعة سلاح أبيض، و221 قضية مخدرات، و3 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، وسجين هارب، و 69 هاربا من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وضبط 320 دراجة نارية مخالفة وتنفيذ 16072 حكما قضائيا متنوعا، وإعادة سيارتين مُبلغ بسرقتهما.

الأمن العام يضبط 764 قطعة سلاح خلال حملة أمنية

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"الأمن العام" يضبط 2700 قطعة سلاح بينها رشاشات وبنادق آلية

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