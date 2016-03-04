لو مصاب بسرطان البروستاتا.. اعرف إزاى تقهر الورم بالأكل

سرطان البروستاتا من أخطر الأورام القاتلة بين الرجال نظرًا لأنه يتم اكتشافه غالبًا فى مرحلة عمرية متأخرة وبالتالى يصعب السيطرة عليه.

وكشفت دراسة أمريكية أعدها باحثون من جامعة هارفارد عن أن هناك مجموعة من الأطعمة تساهم فى محاربة سرطان البروستاتا وإبطاء انتشار الورم عقب الإصابة به، وفقًا لدراسة تتبعت 1000 رجل لفترة زادت على الـ10 سنوات.

وتوصلت الدراسة إلى أن تناول الخضراوات خاصة البروكلى والكرنب يساهم فى الحد من انتشار الورم ويبطئ تطوره بنسبة 50% تقريبًا، وأن تناول 3 ملاعق من بذور الكتان يقلل تطور الورم ويعيق نموه.

>وعلى النقيض تمامًا، كشفت النتائج أن تناول الدجاج والبيض ساهم فى ارتفاع فرص انتشار الورم بمعدل الضعف، وأدت منتجات الألبان إلى تسريع نمو السرطان بمعدل 4 أضعاف لاحتوائها على الهرمونات المرتبطة بالأورام.

الأصحاء

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>وفيما يتعلق بالأشخاص الأصحاء، كشفت دراسة حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة لوما ليندا الأمريكية، وشملت 26 ألف شخص تزيد أعمارهم على 30 عامًا، واستمرت 5 سنوات، عن أن الأشخاص الذين أصبحوا نباتيين وقاطعوا المنتجات الحيوانية انخفضت فرص إصابتهم بسرطان البروستاتا بنسبة 35%، حسبما نشرت المجلة الطبية "American Journal of Clinical Nutrition".

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