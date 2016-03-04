محافظ الغربية يطلق إشارة بدء المارثون الخيرى لمستشفى 75753 فى طنطا

يطلق اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا، اليوم الجمعة، إشارة البدء لفعاليات الماراثون الخيرى لمستشفى السرطان، ومستشفى طنطا" 75753"، بطنطا، من أمام مستشفى سرطان الأطفال 75753، وبكلية التربية الرياضية بسبرباى.

كان الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا قد استقبل فى مكتبه الدكتورة عزة الوسيمى عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور عاصم غلاب مدير مستشفى طنطا 57357، يرافقه المدير الإدارى لمستشفيات 57357 لتنسيق التعاون والجهود استعداداً لفعاليات "الماراثون الخامس لمؤسسة مستشفى السرطان ومستشفى طنطا 57357" بالاشتراك مع جامعة طنطا وتحت رعاية محافظة الغربية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة عزة الوسيمى عن استعداد كلية التربية الرياضية لإقامة الماراثون وتنظيم احتفالية رياضية وثقافية وترفيهية كبرى، وتوجه الوفد مرافقاً لعميد كلية التربية الرياضية لمتابعة آخر الاستعدادات والتجهيزات بإستاد جامعة طنطا.

يشمل برنامج الاحتفالية مسابقة توعية صحية وثقافية مع جوائز للفائزين، ومباراة فى خماسيات كرة القدم، وفقرة فنون فلكلورية مهداة من وزارة الثقافة.

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