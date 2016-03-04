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فى العدد الجديد من جريدة أحرار بنى سويف: إلغاء ندب وكيل وزارة الإسكان

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فى العدد الجديد من جريدة أحرار بنى سويف: إلغاء ندب وكيل وزارة الإسكان فى العدد الجديد من جريدة أحرار بنى سويف: إلغاء ندب وكيل وزارة الإسكان
فى إطار مبادرة "اليوم السابع" لدعم الصحف الإقليمية، ننشر العدد الجديد من جريدة أحرار بنى سويف، والتى يترأسها محمد صبرة ، وجاء مانشيت الصفحة الأولى "مطلوب مباحث ومحكمة للإنترنت فى بنى سويف".

ونشرت الصفحة الأولى مجموعة من العناوين؛ أبرزها: إلغاء ندب وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، ووقف نائب رئيس مدينة الواسطى عن العمل، وإطلاق اسم عادل عبد الغفار على استوديوهات كلية إعلام بنى سويف، وقطار الغلابة الفائز الأول فى الصعيد.

ونشرت الجريدة فى صفحاتها الداخلية مجموعة من التحقيقات والتقارير والأخبار أبرزها:

- محافظ بنى سويف: سأذهب إلى المواطنين فى جميع أنحاء المحافظة وإيجاد حلول لهم
>- ارتفاع رسوم ذبح اللحوم فى السلخانة وراء الذبح خارجها
>- المحافظ يلتقى رؤساء المدن ومديرى المديريات ويؤكد مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية
>- جزيرة سنور تكو الامها.. 5 آلاف مواطن موتى يتنفسون.. المياه ملوثة بالصرف الصحى
>- منح مهلة أربعة أشهر لـ14 مشروعًا بمنطقة كوم أبو راضى
>- إلغاء ندب مدير إسكان بنى سويف والتحقيق فى مخالفات إدارية
>- المحافظ يطال إدارة المرور بحسن معاملة المواطنين، ويبحث إعادة تصور الاستفادة من أراضى أملاك الدولة
>- أهالى خورشيد ينتظرون الموت القادم.. 15 ألف نسمة مهددون بالغرق وانهيار منازلهم
>- قرية نعيم تشكو من جحيم الإهمال
>- الوحدة المحلية ببراوة خارج نطاق الخدمة
>- تموين بنى سويف: تاء بلا أزمة فى البوتاجاز
>- وكيل مديرية الزراعة يطالب بشرطة متخصصة فى مكافحة البناء على الأراضى الزراعية
>- حبيب يتفقد مستشفى ناصر المركزى ويتابع الانتهاء من أعمال الصرف الصحى
>- تأجيل بدء العمل بالبرنامج المتميز للعلوم الصحية بجامعة بنى سويف
>- حركة تغيرات لتطوير الأداء بإدارات بنى سويف التعليمية
>- أهالى بنى بخيت فى عدد أغسطس لجريدة "أحرار بنى سويف"

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الثعابين تطارد أهالى بنى بخيت فى عدد أغسطس لجريدة "أحرار بنى سويف"
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