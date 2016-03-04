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ضبط عاملين سرقا 238 خاتم فضة من خزينة شركة يعملان بها بعابدين

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ضبط عاملين سرقا 238 خاتم فضة من خزينة شركة يعملان بها بعابدين ضبط عاملين سرقا 238 خاتم فضة من خزينة شركة يعملان بها بعابدين
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة من ضبط كل من "حامد.م" 29 سنة "عيد.ف" 20 سنة عمال بشركة شحن، وذلك بعدما كشفت التحريات عن استيلائه على عدد 238 خاتم فضة وزنت كيلو جرام ويقدر ثمنها بحنو 90 آلف جنيه من داخل خزينة مكتب شركة الهادى للنقل والشحن والذى يعملون بها.

بداية الواقعة بتلقى قسم شرطة عابدين بلاغ من كرم عبد الصبور مرسى 35 سنة صاحب شركة الهادى للنقل والشحن، افاد فيه اكتشافه سرقة عدد 238 خاتم فضة وزنت كيلو جرام يقدر ثمنها بحوالى 90 الف جنيه من داخل خزينة المكتب ولم يتهم احد، وبالانتقال والمعاينة تبين وجود تلفيات بباب الخزينة، وبالتحرى تبين ان وراء الواقعة امتهم "عيد.ف" 20 سنة عامل بالشركة، و "حامد.م" 29 سنة عامل بالشركة.

عقب تقنين الاجراءات وإعداد الاكمنة تمكن ضباط مباحث القسم والقوة المرافقة من ضبط المتهمين وبمناقشتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة حيث تحصلا على مفتاح الخزينة من المجنى عليه بحجة سحب مبالغ مالية منها ولم يقوما بإغلاقها وعقب انصرافه قاما بفتح الخزينة واستوليا على المسروقات ثم احدثا تلفيات بباب الخزينة لابعاد الشبهه عنهما، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


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