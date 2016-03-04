سقوط 3 عاطلين كونوا عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه فى الأميرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط "محمد.س" 24 سنة عاطل، و"حسن.ن" 27 سنة عاطل، و"أحمد.إ" 26 سنة عاطل، لاتهامهم بتشكيل عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه بدائرة قسم شرطة الأميرية.

كان قسم شرطة الأميرية، تلقى بلاغاً من المجنى عليه "إسلام ياسر محمد" 25 سنة حاصل على دبلوم تجارة، أفاد فيه بأنه أثناء سيره بدائرة القسم استوقفه 3 أشخاص -أدلى بأوصافهم التقريبية- استولوا منه على هاتفين تحت تهديد سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم.

انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأميرية، وبتتبع خط سير هروب الجناة، وتمشيط المنطقة، تمكنت من ضبطهم، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الطالبية تقرر حبس أفراد تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق 4 أيام

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