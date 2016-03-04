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الحكم بإعدام متطرف صومالى لإدانته بقتل صحفيين

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الحكم بإعدام متطرف صومالى لإدانته بقتل صحفيين الحكم بإعدام متطرف صومالى لإدانته بقتل صحفيين

>حكم على صحفى سابق متهم بالانتماء إلى جماعة متطرفة بالإعدام لدوره المزعوم فى مقتل خمسة صحفيين صوماليين.

وأدانت محكمة عسكرية فى العاصمة الصومالية حسن حنفى حاج الذى رحل من كينيا العام الماضى بناء على طلب من الصومالية.

وقال قاضى فيما كان يصدر عقوبة الإعدام ضد حاج، إن عضو الشباب المشتبه فيه متورط فى مقتل خمسة صحفيين فى الصومال.

ولم يظهر حاج أية مشاعر قبل أن يبعده الجنود. وحظيت محاكمته باهتمام كبير من قبل صحفيين محليين وبعضهم حضروا المحاكمة اليوم الخميس، ويأمل كثيرون فى أن يبعث الحكم برسالة إلى المتطرفين الذى جعلوا الصومال واحدة من أخطر المناطق لعمل الصحفيين.

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مصر 365

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