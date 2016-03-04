اغتيال مسئول باللجان الشعبية المؤيدة للرئيس اليمنى بعدن

>اغتال مسلحون مجهولون، حسين الوحيشى، المتحدث باسم اللجان الشعبية فى محافظة أبين وشقيقه فى شارع التسعين بعدن الليلة الماضية.

ونقلت صحيفة عدن الغد الإلكترونية عن مصدر محلى أن المسلحين كانوا يستقلون سيارة وطاردوا سيارة الوحيشى واطلقوا النار عليها، مما أدى الى مقتله وشقيقه صالح ولاذوا بالفرار .

وحسين الوحيشى هو أحد مساعدى عبداللطيف السيد قائد اللجان الشعبية فى محافظة أبين والمتحدث الإعلامى باسمها.. وقد تشكلت هذه اللجان الشعبية الموالية للرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى من رجال القبائل المسلحين بين عامى 2011 و 2012 لمحاربة تنظيم القاعدة ومساعدة السلطات الأمنية فى تثبيت الأمن كما قاتلت ضد ميليشيات الحوثيين وصالح.

وتشهد مدينة عدن طوال الأشهر الماضية عمليات اغتيالات لشخصيات عسكرية وأمنة وأخرى للمقاومة الشعبية بصورة كبيرة، وأدت إلى اغتيال محافظ عدن السابق، كما نجا محافظ عدن الحالى ومدير الأمن من محاولتى اغتيال فى الشهرين الماضيين.