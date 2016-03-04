خبير بمعهد التغذية: "الشاى باللبن" أسوأ عادة غذائية فى مصر..اعرف الباقى

قال الدكتور مجدى نزيه، أستاذ ورئيس قسم التثقيف الغذائى فى المعهد القومى للتغذية ورئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية إن مزج الشاى باللبن وتناولهما فى مشروب واحد هو أسوأ عادة غذائية فى مصر ، على حد قوله، نظرًا لأن هذا يساهم فى الحد بشكل ملحوظ من القيمة الغذائية للشاى واللبن ويحد من الفوائد المتوقعة إضافة إلى بعض الأضرار الصحية.

وأوضح د. نزيه أن حمض التانيك الموجود فى الشاى يساهم فى تقليل امتصاص الكالسيوم والفوسفور، كما أن بروتين الكازيين الموجود فى اللبن يعيق امتصاص المركبات الفلافونويدية المضادة للأكسدة الموجودة بالشاى والأمر نفسه بالنسبة لمركبات الثيوفيلين، حيث تقل مستوياتها بشكل كبير.

وكشف خبير التغذية عن مجموعة من العادات الغذائية الخاطئة التى يقع فيها كثير من المصريين وتضعف القيمة الحيوية للغذاء وتقلل معدلات الامتصاص، ومن أبرز هذه العادات، التسبيك، التى يتم فيها طهى الخضراوات باستخدام زيت أو سمن فى درجات حرارة عالية، حيث يقلل ذلك الأس الهيدروجينى "pH"، ويجعل الوسط حامضى، ما يؤثر سلبًا على فيتامين أ الموجود بالخضراوات ويجعلنا لا نستفيد منها تمامًا.

وأشار د.مجدى نزيه إلى أن إضافة اللبن إلى الكاكاو أو عصير الجوافة، أو تحضير الزبادى بالفراولة (وهو مشروب شهير يباع بالأسواق) أمر خاطئ، حيث يتحد حمض الأوكساليك الموجود بالفواكه والكاكاو مع الكالسيوم الموجود فى اللبن، وهذا يعيق امتصاص الكالسيوم والفوسفور، بجانب ترسب مركب أوكسالات الكالسيوم ما قد يسبب حصوات الكلى عند من لديه استعداد.

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