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نصائح لحمايتك لو بتمارس عمل مكتبى.. أهمها تجنب المشروبات الغازية

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نصائح لحمايتك لو بتمارس عمل مكتبى.. أهمها تجنب المشروبات الغازية نصائح لحمايتك لو بتمارس عمل مكتبى.. أهمها تجنب المشروبات الغازية
قدم الموقع الأمريكى "wikihow"، فى تقرير نشره مؤخرًا نصائح لشاغلى الوظائف المكتبية تمكنهم من التمتع بصحة جيدة، خاصة أن هؤلاء يتبعون فى الغالب عادات غذائية غير صحية، بشرائهم وجبات سريعة تلحق بهم الضرر كالبرجر مثلاً.

وشملت قائمة النصائح عدم تناول الكثير من اللحوم الحمراء والخبز الأبيض والمايونيز والجبن الدسم والسكر وتجنب المشروبات الغازية والتركيز على الأسماك والأرز البنى وتناول الفاكهة والخضراوات 5 مرات يوميًا.
>وأكد التقرير ضرورة ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام بعد العمل، بالذهاب لصالة ألعاب أو المشى أو رقص زومبا مع الجلوس الجيد، على كرسى صحى ومريح مع الاعتناء بالعينين، وتجنب إجهادهما باستخدام جهاز الكمبيوتر يوميًا الذى يسبب جفاف العينين خاصة إذا كنت تستخدم العدسات اللاصقة، وفى حالة الضرورة يجب أخذ قسط من الراحة لإراحة العينين.

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