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على الطريقة الهندية.. التوت والزعفران يقاومان انتشار ألزهايمر

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على الطريقة الهندية.. التوت والزعفران يقاومان انتشار ألزهايمر على الطريقة الهندية.. التوت والزعفران يقاومان انتشار ألزهايمر
لم تتوقف جهود العلماء والباحثين فى البحث عن حلول لـ"ألزهايمر" الذى أصبح مرض العصر وينتشر بشكل كبير، وتوصلوا بالتجارب والأبحاث إلى علاقة الخضراوات والطعام الصحى بتقليل عدد المصابين بألزهايمر.

وأوضح الموقع البريطانى "ديلى ميل" فى تقرير نشره مؤخرًا أن باحثون أثبتوا من خلال تجارب سريرية أن النظام الغذائى وتغيير نمط الحياة يمكن أن يساعد فى منع إصابة الملايين بألزهايمر.

وفى السياق أجرت منظمة صحة المرأة التابعة لجامعة هارفارد دراسة على سكان المناطق الريفية بالهند، واكتشفت أن بينهم أقل نسبة إصابة بألزهايمر على مستوى العالم نظرًا لتناولهم الوجبات المعتمدة على النباتات وكمية الحيوانية القليلة.

وكشفت الدراسة عن أن الزعفران من التوابل التى تقاوم ألزهايمر ويلعب دورا جيدا فى مقاومة انسداد الشرايين خلال 16 أسبوعًا من تناوله مع تغير الوظائف المعرفية للأفراد الذين يتناولونه.

وينصح العلماء بإتباع النظام الغذائى الذى يعتمد على الخضراوات خاصة الناضجة على البخار والبقول والفواكه مثل التوت والمكسرات مع التقليل من اللحوم ومنتجات الألبان لنعيش مثل الشعب الهندى بنسبة قليلة من مرض ألزهايمر.


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