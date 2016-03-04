تفكيك عبوة هيكلية عثر عليها بشارع الهرم

نجح خبراء المفرقعات بالحماية المدنية فى الجيزة بإشراف اللواء مجدى الشلقانى مدير الإدارة، فى تفكيك عبوة هيكلية عُثِرَ عليها بتقاطع شارع مشعل والرماية بمنطقة الهرم، وتم التعامل معها بواسطة مدفع المياه وتشتيت العبوة.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا بالاشتباه فى جسم غريب بشارع مشعل بالهرم، وعلى الفور انتقل العقيد إبراهيم حسين مفتش المفرقعات بالجيزة، وبصحبتهم أجهزة كشفية وكلب مفرقعات للقيام بعملية التمشيط للتحقق من مدى سلبية وإيجابية البلاغ.

وتبين من خلال الفحص أن الجسم الغريب عبارة عن عبوة هيكلية مكونة من مواسير ملفوفة ببلاستر وبطارية، وموصلة ب منبهات متروكة بالشارع وليس بها أى مواد مفرقعه ولا تشكل أى خطوره، تم عمل اللازم ، وبتمشيط المكان لم يتم العثور على أى مواد متفجرة.

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