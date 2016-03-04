أخبار عاجلة

وزير التعليم العالي يفتتح كلية طب الأسنان بجامعة النهضة -
الحشائش الضارة قنبلة موقوتة بـمعبد الكرنك و"الآثار" السبب قلة الموارد -
بالصور .. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة -
مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية -
منع التخييم في "محمية أبو جالوم".. ومصدر أمني: إجراءات تنظيمية فقط -
تأجيل نظر طعن وزير الخارجية على حكم تجديد جواز سفر أيمن نور لـ27 مايو -
تأجيل محاكمة 739 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة" لـ 9 مايو -
قائد شرطة السويد "مقتنع" باعتقال المتهم الحقيقي في هجوم ستوكهولم -
فيديو| وزير الصناعة: أراض «مجانا» للمستثمرين في الصعيد -
بسبب 18 مليون دولار.. مصر توقف إمداد ليبيا بالكهرباء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تفكيك عبوة هيكلية عثر عليها بشارع الهرم

Google+ Print
تفكيك عبوة هيكلية عثر عليها بشارع الهرم تفكيك عبوة هيكلية عثر عليها بشارع الهرم
نجح خبراء المفرقعات بالحماية المدنية فى الجيزة بإشراف اللواء مجدى الشلقانى مدير الإدارة، فى تفكيك عبوة هيكلية عُثِرَ عليها بتقاطع شارع مشعل والرماية بمنطقة الهرم، وتم التعامل معها بواسطة مدفع المياه وتشتيت العبوة.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا بالاشتباه فى جسم غريب بشارع مشعل بالهرم، وعلى الفور انتقل العقيد إبراهيم حسين مفتش المفرقعات بالجيزة، وبصحبتهم أجهزة كشفية وكلب مفرقعات للقيام بعملية التمشيط للتحقق من مدى سلبية وإيجابية البلاغ.

وتبين من خلال الفحص أن الجسم الغريب عبارة عن عبوة هيكلية مكونة من مواسير ملفوفة ببلاستر وبطارية، وموصلة ب منبهات متروكة بالشارع وليس بها أى مواد مفرقعه ولا تشكل أى خطوره، تم عمل اللازم ، وبتمشيط المكان لم يتم العثور على أى مواد متفجرة.
>


>- تفجير 5 عبوات ناسفة والقبض على 8 مشتبه بهم خلال حملات أمنية بشمال سيناء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365