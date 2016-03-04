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"التموين": بيع 560 طن أوراك دواجن ضمن القوافل المتنقلة بالمحافظات

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"التموين": بيع 560 طن أوراك دواجن ضمن القوافل المتنقلة بالمحافظات "التموين": بيع 560 طن أوراك دواجن ضمن القوافل المتنقلة بالمحافظات
أعلن الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية عن بيع 560 طن أورك دواجن ضمن قوافل السيارات المتنقلة للمجمعات الاستهلاكية " الأهرام، والنيل، والإسكندرية "، فى العديد من المحافظات، خلال الايام الماضية بسعر 9.5 جنيها للكيلو.

وأضاف وزير التموين فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة تقوم بتوفير مختلف السلع ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة من خلال منافذ شركات المجمعات الاستهلاكية إضافة إلى توفير سلع نقاط الخبز بقيمة 500 مليون جنيه شهريا للمواطنين، لافتا إلى أنه يتم تيسير القوافل وفقا لاحتياجات المناطق من السلع بهدف توفير المنتجات للمواطنين.


>القوات المسلحة تفتتح منفذ لحوم ودواجن بالمنطقة الشرقية بالأقصر

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مصر 365

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