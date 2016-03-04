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"الوفد"يبحث الترشح على لجان الصحة والسياحة والإدارة المحلية بالبرلمان

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"الوفد"يبحث الترشح على لجان الصحة والسياحة والإدارة المحلية بالبرلمان "الوفد"يبحث الترشح على لجان الصحة والسياحة والإدارة المحلية بالبرلمان
قال أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن الحزب يستهدف المشاركة فى عدد من اللجان النوعية بالبرلمان أهمها اللجنة الاقتصادية ولجنة الصحة، ولجنة الطاقة، ولجنة تكنولوجيا المعلومات ،ولجنة السياحة، بالإضافة إلى لجنة الإدارة المحلية التى سيترشح هو على رئاستها، مشيرا إلى أن الحزب لم يتواصل مع أى ائتلافات أو أحزاب بشأن التنسيق على هذه اللجان حتى الآن.

وأضاف "السجينى" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن التنسيق على اللجان لن يكون وحده القادر على حسم رئاسة اللجان ، إنما المعيار الرئيسى هو الكفاءة وشعبية النائب وسط زملائه.
>وأكد النائب البرلمانى أن الإدارة المحلية ستظل محل اهتمامه لحين الانتهاء من القانون الجديد للإدارة المحلية، ومواجهة تحديات المحليات التى تحقق طموحات الجمهور، متوقعا أن يتم الانتهاء من إعداد القانون فى الدورة الأولى من الانعقاد، على أن تجرى الانتخابات بنهاية العام الجارى أو بداية العام الجديد.

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