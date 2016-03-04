ولى أمر بقنا يستغيث بالحكومة لعلاج طفليه من مرض الـ "ميكروسيفالى"

أربعة سنوات قضاها بين أروقة المستشفيات والأطباء مع ابنه الأول بعد ولادته بمرض نادر، لم يتمكن الأطباء من انهاء معاناة الطفل وعلاجه مما يسمى بمرض "ميكروسيفالى" ، أنفق أخر ما يملك لرؤية طفلة بصحة جيدة وقال الأطباء أنه يحتاج لجراحة تساعد مخ الطفل على النمو نتيجة الذى تسبب المرض في ضمور في حجم الجمجمة مما يتسبب في بطئ نمو المخ، ليرزقه الله الثاني المصاب بنفس المرض لتبدأ معاناة عصام حسن مع طفليه من جديد.

بهذه الكلمات بدأ عصام حسن والد الطفلين "محمد" 4 سنوات و " أحمد " 4 اشهر الذين يعانيان من مرض نادر يسمي "الميكروسيفالي" علي حد قوله، مضيفًا أن أحد الأطباء أجرى جراحة للطفل محمد الذي يبلغ من العمر 4 سنوات كلفته 250 ألف جنيه وهى أخر ما كان يملك علي أمل أن تفيد ابنه وتنقذه من ضمور خلايا المخ .

وأضاف والد الطفلين انه بعد شهور قليله من اجراء الجراحة ل طفله " محمد" الذي لم تظهر نتائجها بعد وكاد أن يلتقط أنفاسه حتى رزقه الله الابن الثاني "أحمد " الذي يعاني من نفس العرض الخلقي ،وبذلك يجد الأب نفسه عاد ليبدأ من جديد رحلة البحث عن علاج بين أطباء مصر .

> ويستكمل "عصام حسن " الذي يبلغ من العمر 35 عاماً ويعمل في شركة قطاع خاص عن مرض أبنائه ، بأنه رغم يأس بعض الأطباء الا أنه يثق بأن الله ما خلق داء الا وقد خلق له دواء ، وإيمانه بهذا هو الذي جعله يسعي بكل ما يملك من أموال وجهد لمحاولة إنقاذ طفليه قبل فوات الأوان حتي يتمكنوا من العيش بحياة مثالية كباقي الأطفال .

ويتابع " الأب " حديثة مع " اليوم السابع " وعلامات التعب والإرهاق تملا وجهه وحياءه من احتياج ولديه يمنعه من التصوير انه دائم البحث عن جراح وخبير في "المخ والأعصاب " يمكنه تشخيص وعلاج أبنائه حتي لو كان خارج مصر .

يوضح عصام أنه تزوج منذ أربعة سنوات ابن بنت خالته ومنحهم الله طفلهم الأول عقب الزواج ولكن الفرح لم تكتمل لأنه يحمل عرض خلقي بأن حجم جمجمة المخ صغير للغاية ولا ينمو مع جسمه مما جعله يلجأ لكبار الأطباء والمتخصصين في جراحة المخ والأعصاب ، ولكن لم يتفق أثنين معا علي تشخيص إلى أن جاء أحدهم وقرر إجراء جراحة له ولكن بلا جدوي مازال يخضع للعلاج ولم ينطق بحرف واحد أو يتعامل مثل أقارنه من نفس العمر .

يستذكر الأب عرض حالة طفلة الثاني البالغ من العمر أربعة شهور علي أكثر من 10 أطباء حتي الآن في القاهرة وأسيوط ولكن بلا فائدة وأكثر ما يقلقه أنه سعي وأنفق كل ما يملك علي الطفل الأول وعندما جاء موعد إجراء الجراحة أكد له الأطباء أنه تأخر في القرار رغم أنه يسعي به منذ ولادته .

يشير الاب إلى أن الطبيب الذي قام بإجراء الجراحة للطفل الأول نصحه بالسفر إلى فرنسا أو تركيا في أسرع وقت بالطفل الثاني حتي لا يمر الوقت ويزداد الأمر سواء في علاجه.

وأخيرا ناشد عصام حسن ، الرئاسة ومن يملك اتخاذ القرار في مساعدته علي السفر لإنقاذ أبنائه من المرض الذي سيحرمهم من الحياة كأشخاص طبيعيين لعلهم يكونوا ترس نافع في المجتمع يوما ما .



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