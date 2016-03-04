حبس "مسجل" قتل مواطنا لخلافات على "ركن السيارة" ببولاق الدكرور 4 أيام

أمرت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار على محجوب رئيس النيابة، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل مواطن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بسبب خلافات بينهما على "ركن" السيارة، وحيازته أسلحة بيضاء، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة، أن مشاجرة نشبت بين كل من "ع. ا" و"ش. ع" مسجلين خطر، يوم الثلاثاء الماضى وبين عاطل، نتيجة خلاف على ركن الأخير سيارته أمام منزل المسجلين، وتدخل عدد من الأهالى وفضوا النزاع الذى نشب بين الطرفين، إلا أنه يوم الأربعاء الماضى، تقابل الطرفين مصادفة وتجدد الشجار بينهما، ما دفع "ع. ا" لتسديد طعنة نافذة إلى المجنى عليه "م. ن" فسقط على الأرض.

وأضافت التحقيقات، أن الأهالى نقلوا المجنى عليه إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة هناك، وانتقل فريق من النيابة لمناظرة جثته، وتبين أنه شاب فى العشرينات من عمره، مصاب بطعنة نافذة فى فخذ القدم اليمنى، وأن الوفاة حدثت نتيجة قطع فى أحد شرايين القدم. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وأُحيل للنيابة التى وجهت له تهمة القتل العمد وحيازة سلاح أبيض.