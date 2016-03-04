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نيابة الطالبية تقرر حبس أفراد تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق 4 أيام

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نيابة الطالبية تقرر حبس أفراد تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق 4 أيام نيابة الطالبية تقرر حبس أفراد تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق 4 أيام
قررت نيابة الطالبية، حبس أفراد تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص من بينهم طفل، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز بنها بالقليوبية، متهمين بسرقة الشقق السكنية بدائرة القسم، 4 أيام لحين ورود تحريات المباحث.

وكان ضباط قسم الطالبية، قد تمكنوا من ضبط المتهمين وبحوزتهم 3 أجهزة "لاب توب" وساعة ذهبية، وبعض المشغولات الذهبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة، وأضافوا أن المضبوطات من متحصلات جرائمهم، وأرشدوا عن أماكن تصريفهم لتلك المسروقات لدى 3 من عملائهم ملاك محل مصوغات بدائرة مركز بنها بالقليوبية.

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مصر 365