كيرى يجتمع مع مبعوث الأمم المتحدة بشأن ليبيا ويجدد الدعم لحكومة وحدة

>قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية جون كيرى، اجتمع مساء الخميس مع مارتن كوبلر الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا لمناقشة مساعى لدعم حكومة ليبية موحدة.

ونقل بيان للوزارة عن كيرى قوله إن واشنطن ستواصل مساندة رئيس الوزراء فايز السراج وحكومة الوفاق الوطنى قبل إجتماع فى تونس الاسبوع القادم لمناقشة سبل ترسيخها فى العاصمة طرابلس.

وقال البيان إن كيرى "عبر عن قلقه من أنه على الرغم من جهود غالبية الزعماء الليبيين لترسيخ هذه الحكومة إلا أن مجموعة من المعرقلين منعت تصويتا رسميا كان سيصادق على مجلس الوزراء."

ويصر دبلوماسيون غربيون على أن الخيار الوحيد لتوحيد ليبيا وهزيمة التشددد يكمن فى خطة لانتقال سياسى تفاوضت عليها الامم المتحدة ووقعت فى ديسمبر بدعم ليبى محدود.

لكنهم يشعرون بضيق متزايد بعد أن رفض مجلس النواب الذى مقره شرق ليبيا حكومة وحدة مقترحة وفشل مرارا فى الاقتراع على تشكيلة معدلة.

وأبلغ كوبلر مجلس الامن التابع للامم المتحدة هذا الاسبوع أن ليبيا "تحتاج إلى السير قدما الان أو التعرض لخطر الانقسام والانهيار."