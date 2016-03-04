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5 اتحادات تطالب الفائز برئاسة اتحاد طلاب مصر بعقد جمعية عمومية لتفعيل دوره

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5 اتحادات تطالب الفائز برئاسة اتحاد طلاب مصر بعقد جمعية عمومية لتفعيل دوره 5 اتحادات تطالب الفائز برئاسة اتحاد طلاب مصر بعقد جمعية عمومية لتفعيل دوره
أرسلت 5 اتحادات طلابية لجامعات "أسيوط، وطنطا، والمنوفية، وقناة السويس ،والمنصورة"، خطابات إلى عبد الله أنور، الفائز برئاسة اتحاد طلاب ؛ تطالبه بعقد جمعية عمومية فى أقرب وقت، لتفعيل دور اتحاد طلاب مصر ، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد وزارة التعليم العالى التى ترفض الاعتراف بالاتحاد حتى الآن.

ويطالب أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد طلاب مصر، الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى بسرعة الاعتراف باتحاد طلاب مصر، حتى يتثنى للطلاب الفائزين بالاتحاد القيام بدورهم فى التواصل مع الطلاب، وإطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم كما تنص اللوائح الطلابية.

اتحادات تطالب الفائز برئاسة اتحاد طلاب مصر (1)

اتحادات تطالب الفائز برئاسة اتحاد طلاب مصر (2)

اتحادات تطالب الفائز برئاسة اتحاد طلاب مصر (3)

اتحادات تطالب الفائز برئاسة اتحاد طلاب مصر (4)

اتحادات تطالب الفائز برئاسة اتحاد طلاب مصر (5)


>- رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية:سحبت الطعن المقدم لإلغاء انتخابات طلاب مصر

- مجلس الدولة يضع الكرة بملعب "التعليم العالى" لحسم مصير اتحاد طلاب مصر..عبد الله أنور: سنعتمد الاتحاد بجمعية عمومية إذا تباطأ الوزير..وممثلو اتحادات الجامعات يطالبون بسرعة اعتماد اتحاد طلاب مصر

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مصر 365

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