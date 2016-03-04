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"التعليم" تخاطب مديرياتها بحصر المساحات الخالية بالمدارس لبناء فصول جديدة

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"التعليم" تخاطب مديرياتها بحصر المساحات الخالية بالمدارس لبناء فصول جديدة "التعليم" تخاطب مديرياتها بحصر المساحات الخالية بالمدارس لبناء فصول جديدة
قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إنه فى إطار سعى الوزارة إلى حصر الفراغات فى المدارس لافتتاحها واستغلالها لتقليل كثافات الفصول ، تم حصر ما يقرب من 75 فصل غير مستغل فى عدد من مدارس المعاهد القومية، تمهيدا لإعادة تشغيلها.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن الوزارة كلفت المديريات بحصر الفراغات على مستوى جميع المدارس، وأيضا الأراضى الغير مستخدمة داخل المدارس لبناء فصول جديدة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، تزامنا مع مبادرة الاستثمار فى التعليم التى أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية بمشاركة القطاع الخاص لبناء مدارس خاصة تدرس مناهج المدارس الرسمية.


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