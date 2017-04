إرهاب وحرب وغريزة وانتصارات رياضية في الصالات العربية

الغريزة تعود للحيوانات المفترسة في مدينة Zootropolis وسقوط لندن في يد الإرهابيين وعملية حربية أميركية في ليبيا وسيرة العدّاء Jesse Owens. هذه هي الخطوط العريضة للأفلام التي بدأ عرضها في معظم الصالات العربية وإليكم لمحة عنها.

Zootropolis

هل يمكن أن يكون الثعلب صديقاً للأرنب؟ والنمر صديقاً للخروف؟ نعم كل شيء ممكن في عالم Disney الخيالي وهذا ما سوف تكتشفونه في الفيلم الكرتوني الجديد للشركة بعنوان Zootropolis، وهي مدينة تعيش فيها الحيوانات المفترسة والأليفة مع بعضها بسلام، وحيث تحلم Judy Hopps أن تصبح شرطية لكن الأمر معقّد بالنسبة لها لسببين: أولاً إنها أنثى وثانياً إنها من فصيلة الأرانب. بالرغم من ذلك نجحت في تحقيق حلمها في الوقت الذي عادت فيه الغريزة لمجموعة من الحيوانات المفترسة. فمن هو وراء هذه المؤامرة وما هو الهدف؟ الجواب في فيلم Zootropolis الذي سينال إعجاب الصغار والكبار ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والعراق والأردن وسلطنة عمان ومصر ولبنان.

London Has Fallen

بعد النجاح الذي حققه فيلم Olympus Has Fallen عام 2013 والذي حصد 161 مليون دولار عالمياً مقابل كلفة إنتاج بلغت 70 مليون دولار، اليوم جزء ثاني من هذا الفيلم بدأ عرضه في الصالات العربية عنوانه London Has Fallen ويشارك في بطولته Gerard Butler و Aaron Eckhart و Morgan Freeman و Angela Bassett. إذا شاهدتم الجزء الأول أعتقد أنكم تعرفون جيّداً ما ينتظركم في الجزء الثاني لهذا الفيلم من نوع التشويق والاكشن. هذه المرة مسرح الأحداث هي مدينة لندن التي ستسقط في يد الإرهاب خلال دفن رئيس الوزراء البريطاني. أما المؤامرة فهي تهدف الى القضاء على كل زعماء العالم ولا سيّما الرئيس الأميركي ... London Has Fallen يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والعراق والأردن وسلطنة عمان والأردن ومصر ولبنان.

13Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

إذا شاهدتم في السابق فيلمي Lone Survivor و American Sniper، أنا متأكّد أن فيلم المخرج Michael Bay الجديد 13Hours: The Secret Soldiers of Benghazi سينال إعجابكم. أحداث الفيلم ستأخذنا الى ليبيا عام 2012 حيث ستحاول مجموعة مؤلفة من ستة جنود من النخبة حماية المصالح الأميركية في البلد المذكور والغارق في الفوضى. سيتطرّق الفيلم أيضاً الى الهجوم الذي تعرّضت له السفارة الأميركية. والملفت هي السيطرة الكاملة للمخرج الذي عرف كيف يضبط إيقاع الفيلم والتوتر باستعماله الموسيقى والمونتاج السريع. 13Hours: The Secret Soldiers of Benghazi يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والعراق والأردن وسلطنة عمان ولبنان.

Race

برأيي الخاص إن أي فيلم مبني على السيرة الذاتية لشخصية ما، يعتبر ناجحاً إذا كان السيناريو الخاص فيه مشوّقاً ويحمل رسالة أمل وحريّة. وبما أن فيلم Race يستوفي هذه المواصفات، سيجعلكم تتحمسون عند مشاهدته وتشجعون لا شعورياً البطل لكي يتخطى طاقاته. أما القصة فمحورها البطل الأولمبي Jesse Owens الذي لفت الأنظار وفاز بأربع ميداليات ذهبية في أولمبياد برلين عام 1936 على وقع تمدد النازية في ألمانيا وتفاقم العنصرية في الولايات المتحدة الأميركية ... Race يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والعراق وسلطنة عمان ولبنان.