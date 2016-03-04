نقل مدرس رياضة من مدرسة بالقنطرة غرب يثير غضب أولياء الأمور بالإسماعيلية

كشف عدد من أولياء الأمور بمدرسة الفاروق عمر الابتدائية بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، عن غضبهم نتيجة قيام إدارة المدرسة بالتنسيق مع التوجيه بنقل مدرس رياضة من المدرسة رغم وجود حالة عجز كبيرة.

وقال محمود السيد وأحمد فرج وهشام إبراهيم من أولياء الأمور إن إدارة مدرسة الفاروق عمر نقلت اليوم مدرس الرياضة محمود نور رغم قرب انتهاء الفصل الدراسى الثانى معتبرين أن نقله يؤثر على مستقبل أولادهم التحصيلى ،حيث استعانت المدرسة بمعلمة أخرى ومعلم أخر لسد العجز ،وبالمجاملة لأحد الموجهين بالإدارة التعليمية .

وطالب أولياء الأمور بتدخل وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى ومحافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر لإعادة المعلم لمدرسته مرة أخرى والتحقيق مع إدارة المدرسة لنقله فى هذا التوقيت ودون مراعاة مصلحة التلاميذ .

كما طالبوا بتكثيف اللجان على المدرسة لإعادة الانضباط التعليمة لها مرة اخرى، مؤكدين، أن المعلم تم نقله تعسفيا رغم تعلق التلاميذ به لكفاءته المهنية ، مشيرين انه تقدم بشكوى لوكيل وزارة التربية والتعليم سرور إبراهيم ولمدير إدارة القنطرة غرب محمد صلاح لإعادته لعمله ورفضه النقل مطالبا بالتحقيق مع من نقلوه رغما عنه وقبل نهاية الفصل الدراسى الثانى بفترة وجيزة

ومن جانبه أكد المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية ان بالمديرية 83 الف معلم بالإدارات المختلفة بالمحافظة وعددها سبعة إدارات منهم إدارة القنطرة غرب وفى حالة وجود اى شكوى يجب التوجه الى الإدارة التابع لها المدرسة أو التوجه الى المديرية لبحث المشكلة وحلها فورا

>وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية الى انة سوف يقوم ببحث هذه المشكلة مع إدارة القنطرة غرب بداية من اليوم الخميس لمعرفة ملابسات الموقف وسوف يتم اتخاذ القرار المناسب الأحد القادم على الاكثر فى بداية الأسبوع الدراسى مؤكدا ان التربية والتعليم وجميع العاملين بها يعملون لصالح الطالب.

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