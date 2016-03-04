شمس: "زهقانة ملّيت من حبسة البيت"

تستعد الفنانة شمس، لطرح فيديو كليب "زهقانة مليت من حبسة البيت" الذي صورته تحت إدارة المخرج فادي حداد.

شمس نشرت صورة تعود لمشهد من الكليب عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، وعلّقت تحتها "قريباً".

ومن عنوانها تبدو الأغنية وكأنها تطرح موضوعا اجتماعياً، يتناول قضية النساء غير العاملات.

ولم تكشف شمس من هو كاتب كلمات أغنية "زهقنة مليت من حبسة البيت" التي لحّنها علي صابر، ووزعها مهنّد خضر، وقام بالمكساج وصوت الخاص بها محمد عصمت، تحت إشراف محمد مهدي.

يشار إلى أن بعض الشائعات كانت قد أشارت إلى طلاق الفنانة شمس ولكن شمس لم تنفها ولم تؤكدها.

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