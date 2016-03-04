حماده هلال يحتفل بعيد ميلاد زوجته بحضور نجوم ستار أكاديمي

إحتفل المطرب حمادة هلال أول أمس بعيد ميلاد زوجته في أحد مقاهي حي المهندسين بحضور عدد كبير من أصدقاء الفنان في الوسط الفني، مثل مصطفى قمر ومحمد لطفي.

وشارك في الإحتفال نجوم "ستار أكاديمي" الذين كانوا يحتفلون أيضا بعيد ميلاد صديقتهم سالي أحمد في نفس التوقيت منهم محمد شاهين ومينا عطا ورنا سماحة ومحمد عباس وشيرين يحيى ومحمد قماح كما حضر أيضا الاحتفال هيثم نبيل والفنان رامي وحيد وهاني حسن الأسمر وأحمد خيري ومحمد الريفي.

يذكر أن حماده هلال حضّر لحفل عيد ميلاد زوجته منذ فترة بالتعاون مع منظم الحفل محمد منصور لدعوة جميع الحضور لمشاركته في ليلة اتسمت بالفرح والضحك والغناء طوال الوقت ولم تخلو من ضحكات وإفيهات محمد لطفي الذي ظل طوال الوقت يرقص ويغني مع صديقه حماده هلال وزوجته التي حضرت مع عائلتها وصديقاتها.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي