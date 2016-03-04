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عارضة مغربية تفجر مفاجآة: قضيت ليلة خاصة مع كريستيانو رونالدو

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الجمعة 04-03-2016 01:31

فجرت عارضة الأزياء الإسبانية ذات الأصول المغربية أمل صابر أن قائد البرتغالي لكرة القدم وهداف ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو Cristiano Ronaldo ، استمتع بـ "ليلة خاصة" معها بينما كان لا يزال يواعد عارضة الأزياء الروسية ايرينا شايك Irina Shayk.

أمل صابر البالغة العمر 26 عاماً والتي هاجرت إلى إسبانيا طفلة، كشفت عن العلاقة في مقابلة أجرتها مع مجلة Interviu الإسبانية وتولى موقع Morocco World News نشرها، مشيرةً إلى أنها التقت رونالدو لأول مرة في أواخر العام 2014 بمطعم مدريدي راقٍ.

وأضافت: "كنت أبحث عن التواليت حين وقف أمامي رجل وأخبرني بتهذيب عن مكانه، كان الرجل هو رونالدو، ثم قام بدعوتي مع أحد أقربائي للانضمام إلى طاولته".

وكشفت العارضة لـ Interviu أن رونالدو "دعاها إلى شقته لاحقاً تلك الليلة، وكانت صورة إيرينا شايك بجانبهما".

وقالت: "كنت ثملة قليلاً ولكنني أتذكر أن الشقة كانت مظلمة، سوداء ورمادية. ذهبنا إلى غرفة نومه وكان ثمة سرير وتلفزيون كبير، وكانت ثمة صورة لايرينا بجانب التلفاز. بقينا معاً حتى الخامسة فجراً".

ولفتت عارضة الأزياء الى ان اللاعب الشهير دعاها إلى شقته عدة مرات بعد هذا اللقاء الأول، قائلة: "فقد كانت الليلة الأولى مميزة للغاية، وكانت ثمة ليالٍ أخرى بعدها".

وادعت أمل أن رونالدو حجبها من قائمة جهات اتصاله على WhatsApp بعد انفصاله عن ايرينا شايك في يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

 

 

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