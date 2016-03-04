مغربي يشعل "فيس بوك" برسالة وجهها الى مارك زوكربرغ

أثارت رسالة وجهها شاب مغربي لمؤسس موقع "فيس بوك" Facebook الشهير مارك زوكربرغ Mark Zuckerberg ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، ناشد فيها بضرورة التدخل لوقف الحظر الذي تعرضت له خدمة الاتصال الصوتي في المغرب.

وطالب الشاب مصطفى الفكاك، عبر رسالة كتبها لـ مارك على حائط صفحته الخاصة، أن ينضم إلى الحملة التي يقودها نشطاء "فيس بوك" في المغرب للضغط على شركات الاتصالات والحكومة لإعادة فتح "فيس بوك" و"سكايب" و"واتساب" أمام الاتصالات الصوتية المجانية.

وجاء في الرسالة "أنا اكتب لك اليوم لأنك دائماً كنت داعماً لحرية الإنترنت ومجانيتها، لكن الأمر غير ذلك في المغرب، إذ عمدت شركات الاتصالات المغربية الثلاث إضافة إلى الوكالة الحكومية المغربية لتقنين الاتصالات إلى حظر خدمة الاتصالات الصوتية".

وأضافت الرسالة "إن هذا القرار المتطرف دفع إلى حراك شعبي عم كل البلد لمحاربة قرار الشركات الثلاث والمؤسسة الحكومية، لأن الأمر يتعارض مع مبادئنا ومستقبل تطورنا، فنحن ندعم الابتكار في مجال التكنولوجيا والطاقة النظيفة".

وحظيت الرسالة بأكثر من ألفي إعجاب وأكثر من 500 تعليق مرفقة بشعارات ووسوم تدعو إلى تحرير خدمة الاتصالات المجانية في المغرب.

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