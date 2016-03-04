أخبار عاجلة

وزير التعليم العالي يفتتح كلية طب الأسنان بجامعة النهضة -
الحشائش الضارة قنبلة موقوتة بـمعبد الكرنك و"الآثار" السبب قلة الموارد -
بالصور .. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة -
مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية -
منع التخييم في "محمية أبو جالوم".. ومصدر أمني: إجراءات تنظيمية فقط -
تأجيل نظر طعن وزير الخارجية على حكم تجديد جواز سفر أيمن نور لـ27 مايو -
تأجيل محاكمة 739 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة" لـ 9 مايو -
قائد شرطة السويد "مقتنع" باعتقال المتهم الحقيقي في هجوم ستوكهولم -
فيديو| وزير الصناعة: أراض «مجانا» للمستثمرين في الصعيد -
بسبب 18 مليون دولار.. مصر توقف إمداد ليبيا بالكهرباء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور.. ولية العهد السويدية الاميرة فيكتوريا تستقبل مولودها الثاني

Google+ Print

الجمعة 04-03-2016 02:47

إستقبلت ولية العهد السويدية الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال مولودهما الثاني أوسكار كارل أولوف، الذي ولد مساء الأربعاء 2 مارس، ليكون الثالث في ترتيب خلافة العرش.

وأعلن الأمير دانيال، أن زوجته أنجبت طفلهما الذكر في الساعة السابعة والنصف مساءً، مؤكداً أنها والرضيع بخير وصحة جيدة.

وقال الأمير للصحفيين الذين غصت بهم مستشفى "كارولينسكا يونيفرسيتي هوسبيتال" في ستوكهولم، حيث وضعت الأميرة مولودها، إن زوجته وابنه بحالة جيدة للغاية، موضحاً أن الطفل طوله 52 سنتيمترا ووزنه 3.65 كيلوغراماً.

يشار الى أن هذا المولود سيكون الثالث في ترتيب العرش السويدي بعد فيكتوريا وشقيقته الكبرى الأميرة استيل التي ولدت عام 2012.

 

زفاف الأمير السويدي كارل فيليب بحضور نخبة من العائلات الملكية

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي