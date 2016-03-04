بالصور.. ولية العهد السويدية الاميرة فيكتوريا تستقبل مولودها الثاني

إستقبلت ولية العهد السويدية الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال مولودهما الثاني أوسكار كارل أولوف، الذي ولد مساء الأربعاء 2 مارس، ليكون الثالث في ترتيب خلافة العرش.

وأعلن الأمير دانيال، أن زوجته أنجبت طفلهما الذكر في الساعة السابعة والنصف مساءً، مؤكداً أنها والرضيع بخير وصحة جيدة.

وقال الأمير للصحفيين الذين غصت بهم مستشفى "كارولينسكا يونيفرسيتي هوسبيتال" في ستوكهولم، حيث وضعت الأميرة مولودها، إن زوجته وابنه بحالة جيدة للغاية، موضحاً أن الطفل طوله 52 سنتيمترا ووزنه 3.65 كيلوغراماً.

يشار الى أن هذا المولود سيكون الثالث في ترتيب العرش السويدي بعد فيكتوريا وشقيقته الكبرى الأميرة استيل التي ولدت عام 2012.

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