للمرة الأولى.. "رولينج ستونز" تقدم حفلاً مجانياً في كوبا

كشفت فرقة رولينج ستونز Rolling Stones البريطانية انها ستحيي لأول مرة حفلة موسيقية في كوبا.

الحفلة ستقام في 25 مارس/آذار الجاري على مسرح Ciudad Deportiva في هافانا، ويمكن أن يحضرها مجاناً كل من يرغب في ذلك.

وتقوم فرقة رولينج ستونز حالياً بجولة في أمريكا اللاتينية حيث تقدم عروضاً برفقة حراسة مشددة، وذلك بعد أن تعرضت إحدى سيارات الفرقة لاعتداء مجرمين في بوينس آيرس.

وكان مدير الفرقة ميك جاغر Mick Jagger قد زار هافانا في الخريف الماضي حيث اتفق على إقامة حفلة موسيقية مجانية يقدمها وباقي أعضاء الفرقة.

يشار الى ان فرقة رولينج ستونز التي بلغ عمرها 54 عاماً تنوي في الربيع الجاري تسجيل ألبوم جديد، وقد تجاوز أكبر أعضائها سناً وهو تشارلي ووتس Charlie Watts الرابعة والسبعين من عمره.